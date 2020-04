مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد متابعو كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم الآسيوية والعربية والأفريقية.

وتقام مباريات في كأس آسيا 2019 في الإمارات، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، 12 يناير، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة:

كأس الأمم الآسيوية:

فيتام VS إيران، الساعة 14:00، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

اليمن VS العراق، الساعة 16:30، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

لبنان VS السعودية، الساعة 19:00، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي VS الإسماعيلي، الساعة 16:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

سيمبا VS شبيبة الساورة، الساعة 16:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الأهلي VS فيتا كلوب، الساعة 2200،على قناة beIN SPORTS HD 1.

كأس الكونفدرالية الأفريقية:

أفريقيا ستارز - ناميبيا VS الرجاء البيضاوي، الساعة 17:00، على قناة...

الدوري الإنجليزي:

ويستهام VS آرسنال، الساعة 15:30،على قناة beIN SPORTS HD 2.

برايتون VS ليفربول، الساعة18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي VS نيوكاسل، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

كأس إيطاليا:

سامبدوريا VS ميلان، الساعة 20:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

بولونيا VS يوفنتوس، الساعة 22:45، على قناة beIN SPORTS HD 4.