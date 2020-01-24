دوري أبطال أفريقيا.. صراع بين الترجي التونسي والرجاء المغربي لضمان التأهل

سيخوض الترجي التونسي حامل اللقب مباراته المقبلة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعبه أمام ضيفه الرجاء بهدف ضمان التأهل لدور الثمانية، بينما سيسعى منافسه المغربي على الأقل لإبقاء حظوظه قائمة حتى الجولة الأخيرة.

وشعر الترجي الفائز بلقب آخر نسختين من البطولة، أنه وضع قدما بالفعل في أدوار خروج المغلوب بعد أن ارتقى لصدارة مجموعته الرابعة برصيد عشر نقاط عقب فوزه في الجولة الأخيرة خارج أرضه 2-صفر على فيتا كلوب القادم من الكونجو الديمقراطية.

ويسعى الآن لإتمام المهمة على حساب الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

وسيكون التعادل كافيا للترجي لضمان التأهل في صدارة مجموعته، لكن فريق المدرب معين الشعباني يأمل في الاستفادة من اللعب على أرضه ومؤازرة الجماهير لتكرار التفوق بعد أن سبق أن تغلب على الرجاء في عقر داره ذهابا بنتيجة 2-صفر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وسيخوض الترجي المباراة مفعما بروح الانتصار محليا 1-صفر على غريمه الأفريقي، محافظا على صدارته للدوري التونسي بينما يحتل الرجاء المركز الرابع، مبتعدا عن الوداد صاحب الصدارة في الدوري المغربي بفارق سبع نقاط.

وسيخوض النجم الساحلي ممثل تونس الثاني في دوري الأبطال مباراته دون جهود لاعبين مهمين، حين يحل ضيفا في مباراته المقبلة أمام الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، بعد غد الأحد.

وسيغيب عن تشكيلة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو كل من المهاجم سليمان كوليبالي وثنائي الوسط ماهر الحناشي وياسين الشيخاوي للإصابة.

كما سيفقد النجم الساحلي، الفائز باللقب مرة واحدة في 2007، جهود الحارس مكرم البديري بسبب عقوبة الإيقاف عقب تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة الهلال السوداني في الجولة السابقة.

وتشهد المجموعة الثانية صراعا ثلاثيا متقاربا بين النجم الساحلي المتصدر برصيد تسع نقاط، متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد ست نقاط.