تعادل الترجي والرجاء يصعد بهما لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إلى دور الثمانية بصحبة ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بعد تعادلهما 2-2 في استاد رادس بتونس العاصمة، اليوم السبت.

ورفع الترجي بطل آخر نسختين رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الرجاء، بينما يأتي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع بأربع نقاط من 5 مباريات.

وفاز فيتا كلوب 4-1 على ضيفه شبيبة القبائل، اليوم، ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط.

ومنح عبد الرؤوف بن غيث التقدم للترجي بضربة رأس بدلت اتجاهها وسكنت شباك الضيوف، لكن فابريس نجا أدرك التعادل للرجاء بتسديدة فشل القائد معز بن شريفية حارس الترجي في التصدي لها، ولامست يده وسكنت شباكه في الدقيقة 49.

ووضع المهاجم "بدر بانون" الرجاء في المقدمة بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتدت من الدفاع لتصل إلى بانون ويحولها في المرمى.

ونجح البديل فادي بن شوق في إدراك التعادل للترجي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بعشر دقائق.