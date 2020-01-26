التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد، في استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده سبع نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة، خلف النجم المتصدر بتسع نقاط، لكن كليهما خاض أربع مباريات فقط.

ويحل الهلال السوداني في المرتبة الثانية بعد خوضه مباراة الجولة الحالية، الخامسة، بينما يأتي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المؤخرة بنقطة واحدة، فاقدا كل آمال التأهل لربع النهائي.

ويحتاج الأهلي من أجل الصدارة إلى الفوز على النجم الساحلي في لقاء الأحد، ثم الفوز على الهلال السوداني، بينما التعادل أو الخسارة في السودان فتعني انتظار الأهلي تحقيق النجم لنتيجة سلبية على أرضه من أجل الصدارة.

وشهدت الـ14 مواجهة بين الفريقين 20 هدفا، أحرز الأهلي 13 هدفا منها، واستطاع المارد الأحمر هز شباك الفريق التونسي في مصر 11 مرة.

وكان أكبر انتصار للأهلي أمام النجم على الأراضي المصرية خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، عندما حقق المارد الأحمر فوزا عريضا على الفريق التونسي بنتيجة 6-2.

موعد مباراة الأهلي والنجم

وتنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd 1، ويعلق عليها خليل البلوشي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانغ، وليد سليمان، حسين الشحات، وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

تشكيل النجم الساحلي المتوقع:

حراسة المرمى: أشرف كرير.

الدفاع: صدام بن عزيزة – وجدي كشريدة – بهاء الدين السلامي – وزياد بوغطاس.

الوسط: عمار الجمل - فراس بالعربي - مرتضى بن وناس – وأمين بن عمر.

خط الهجوم: إيهاب المساكني – وكريم العريبي.