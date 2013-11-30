مويس: غيغز.. الأعظم في البريميرليغ

يرى المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس أن رايان غيغز يتصدر قائمة أساطير الدوري الإنكليزي الممتاز كما أنه نموذج يحتذى به في الاحترافية بالنسبة لكل لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي.

وكان غيغز قد بلغ الأربعين من العمر يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ويستمتع بموسمه الرابع والعشرين مع يونايتد، وقدم عرضا رائعا خلال مباراة الأربعاء التي انتهت بفوز مبهر بخماسية نظيفة على حساب باير ليفركوزن ضمن مباريات دوري الأبطال، مع العلم أن أول مباراة مع الشياطين الحمر كانت يوم 2 آذار / مارس 1991 أمام إيفرتون.

وخلال حديثه في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقد في مجمع تدريب أون، كان مويس واضحا في تقييمه عندما سئل عن المكانة التي يحتلها غيغز بين عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "من المؤكد أنه يحتل القمة ويعود ذلك للفترة الطويلة التي أمضاها في اللعب ضمن صفوف ناد واحد، والكم الكبير من المباريات التي لعبها في أوروبا والدوري الممتاز".

وأضاف: "كل موسم، عندما تتابع اللحظات التي يلعبها رايان غيغز والمستوى المبهر الذي يظهر عليه فإن هذا الأمر يعد مذهلا، وهو نموذج رائع بالنسبة للاعبين الصغار وذلك فيما يتعلق بالطريقة التي تتعلم فيها كيف تكون متفانيا خلال مسيرتك، وكذلك بالنسبة للاعبين الذين يبدأون فترة الثلاثينات من العمر ويعتقدون أن مسيرتهم على وشك الانتهاء، حسنا، لو تعتني بنفسك وتتدرب جيدا، فإنك يمكنك الاستمرار في الملاعب لفترة أطول".

ولا شك بأن وصول غيغز للأربعين من عمره سوف يثير سؤالا عن فترة بقائه في الملاعب، ومع ذلك، يشعر مويس أن الفترة الحالية ليست التوقيت المناسب الذي يقوم فيه النجم المخضرم باتخاذ قرار حول مستقبله.

وأوضح مويس قائلا: "لقد قلت الأسبوع الماضي عندما سئلت خلال المؤتمر الصحفي، عندما تصل إلى هذا العمر فإن قرارك يكون متأخرا دائما وتنتظر حتى نهاية الموسم قبل أن تتخذ أي قرار، يعتمد الأمر على طبيعة الشعور الذي ينتابك، إضافة إلى تقييمك لأدائك طوال الموسم والحالة البدنية التي وصل إليها جسمك، لذلك لا يكون هناك قرارات سريعة متعلقة بهذا الأمر أو أي شيء آخر".