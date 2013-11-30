أوزيل يقود آرسنال لانتصار جديد في البريمرليغ

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الويلزي رامسي يسجل هدفيه 12 و13 هذا الموسم وينال تحية مشجعي كارديف في الانتصار العاشر للنادي اللندني هذا الموسم.