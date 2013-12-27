صور.. الأميران ويليام وهاري خصمان في مباراة ملكية

الأمير هاري خاض المباراة بذقن ليس حليق بعد عودته من رحلة للقطب الجنوبي، وقد عرقل شقيقه الأكبر الأمير ويليام دوق كامبريدغ خلال المباراة الخيرية التي تقام سنوياً.

وارتدى الأمير ويليام البالغ من العمر 31 عاماً قميصاً لونه أحمر وأبيض مقلم وكان يشبه في شكله بشعره الخفيف نجم منتخب إنكلترا السابق السير بوبي تشارلتون.

الأمير هاري، الذي كان يرتدي قميصاً أبيضاً، نجح في تسجيل هدف فريقه الثاني في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تعرض أحد اللاعبين للإصابة وتوقفت المباراة من أجل نقله للمستشفى للعلاج، لكن تم استئنافها بعد ذلك.

وقد احتشد نحو 100 شخص لمشاهدة المباراة التي جمعت الأمير وليام دوق كامبريدغ وشقيقه الأصغر هاري، الذين تصافحا بعد انتهاء المباراة وعانقا بعضهما البعض.