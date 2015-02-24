تشيلسي ومانشستر سيتي يُشعلان صراع الدوري الإنكليزي

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اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بين فريقي تشيلسي ومانشيستر سيتي بعد نتائج مباريات المرحلة السادسة والعشرين للبطولة والتي أقيمت هذا الأسبوع.

وفقد فريق تشيلسي المتصدر نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بالدوري بعد تعثره بالتعادل على ملعبه ستامفورد بريدج أمام فريق بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة.

ولم يفوت مانشيستر سيتي فرصة تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر بل واستغلها أفضل استغلال بفوز كبير وساحق على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف نظيفة

ورفع مانشيستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني ليضيق الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى خمس نقاط فقط قبل 12 مرحلة من نهاية البطولة.

وفي صراع هدافي البطولة نجح النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في رفع رصيده من الأهداف في البريميرليج هذا الموسم إلى 17 هدفا بعد تسجيله هدف لمان سيتي في مرمى نيوكاسل ليتساوى مع المهاجم الأسباني دييجو كوستا لاعب البلوز في نفس رصيد الأهداف ويعتليان سويا قمة هدافي البطولة