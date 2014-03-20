مويس يحلم بدوري الأبطال

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

أكد الاسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنّ فريقه قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما سحق ضيفه اليوناني أوليمبياكوس بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى دور الثمانية للبطولة التي يحمل بايرن ميونخ لقبها.

وكان الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 على حساب أوليمبياكوس، الأربعاء، قد منح لاعبي مويس بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والذي يضم العديد من أقوى الفرق الأوروبية الأخرى.

وعلى الرغم من أنّ يونايتد لم يظهر بمستواه المعهود هذا الموسم – حيث يحتل المركز السابع في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز – فإنّ مويس يقول إنه لا يوجد ما يمنع يونايتد عن بلوغ نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في لشبونة خلال مايو والفوز بلقبها.

وقال مويس بعد المباراة المثيرة التي شهدها ملعب "أولد ترافورد": "أتمنى الفوز باللقب، من المحتمل أن نصنف من بين أضعف الفرق التي تأهلت لدور الثمانية غير أنني لا أجد ما يمنعنا من الفوز بالبطولة، حيث إنّ هذا النادي قادر على ذلك. إذا ما لعبنا واستفدنا من قدراتنا، التي لم نظهرها كثيرًا هذا الموسم، فإنني أعتقد أننا سوف نكون عقبة كبيرة في طريق أي فريق".

وسبق وتأهلت أندية برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، وتشيلسي الإنكليزي وباريس سان جيرمان فضلا عن يونايتد، وجميعها أندية قوية.

وأضاف: "هذا النادي يملك تاريخًا كبيرًا في هذه البطولة. ويدرك لاعبوه تمامًا ما الذي يتحتم عليهم القيام به في هذه المرحلة. ونحن لا نشعر بالرهبة نتيجة لصعودنا إلى دور الثمانية – حيث إنه من بين الأمور التي تعود عليها اللاعبون. وسوف نحاول أن نتأهل إلى الدور نصف النهائي".

وعندما سُئل حول ما إذا كانت نتيجة مباراة الأربعاء سوف تكون نقطة تحول بالنسبة ليونايتد هذا الموسم فقد تردد مويس في التأكيد على ذلك غير أنه كان متفائلاً بصورة حذرة، قائلا: "لا أرغب في القول بأن هذه هي اللحظة ولكن في الوقت نفسه آمل أن تكون كذلك. لقد كانت النتيجة جيدة على الصعيد الأوروبي، لاسيما أننا عوضنا هزيمتنا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين. نحن لم نلعب بطريقة جيدة في المباراة الأولى غير أننا صححنا الأوضاع في المباراة".

وأردف: "تعني نتيجة المباراة أننا منحنا أنفسنا فرصة المشاركة في مباراتين أخريتين في دوري أبطال أوروبا. وذلك شيء ما سوف نتطلع إليه في الواقع. وكل ما يمكنني قوله هو أننا سوف نحاول أن نستثمر هذه النتيجة على النحو الأمثل، أنا أمامي الكثير من الأمور التي ينبغي علي القيام بها. حيث إنها سوف تستغرق بعض الوقت لكي تحدث. والأمر الأكثر أهمية، هو أنّ اللاعبين منحوا الجماهير شيئًا ما يعوضهم عقب هزيمة الأحد أمام ليفربول وأعتقد أن الجماهير استجابت بطريقة رائعة".