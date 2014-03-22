آرسن فينغر يجدد عقده مع آرسنال

أكد المدرب المخضرم "آرسن فينغر" أنه سيجدد عقده مع الآرسنال وأنه لن يفارق المدفعجية.

وقالت صحيفة محلية إن العجوز "فينغر" الذي يعد أقدم مدرب بالدوري الإنجليزي سيبرم العقد للمدفعجية في احتفاليته بالمباراة الألف له كمدرب للآرسنال والتي سيلعبها فريقه اليوم أمام متصدر الدوري "تشيلسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "فينغر" وافق بالفعل على شروط العقد وأكد في معرض رده على سؤال لأحد الصحافيين بقائه مع نادي آرسنال الموسم القادم ولكنه يؤجل الإعلان عن موافقته رسمياً لاسباب خاصة.

ونقلت الصحيفة عن "فينغر" قوله:"نعم سأظل، رغبتي هي البقاء، وهذا سيحدث قريباً، ولكني أريد الآن التركيز على نهاية الموسم الحالي".