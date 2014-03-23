مدرب ليفربول "رودجيرس" يحلم باللقب

عبر بريندان رودجيرس مدرب فريق ليفربول عن أمله في مواصلة النتائج الإيجابية في الثمان لقاءات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق حلم الجماهير و الفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 1990 .

و قال رودجيرس بعد الفوز على كارديف سيتي بستة أهداف لثلاثة :"تنتظرنا ليلة كبيرة الأربعاء أمام ساندرلند ، تتبقى لنا 5 لقاءات في الميدان و ثلاث خارجه ، وحين نرى أننا تمكنا من تسجيل 6 أهداف في مرمى كارديف ، فمن حق الأنصار أن يحلموا باللقب الغائب منذ 1990 ."

و أضاف مدرب ليفربول :" حاليا لدينا الثقة في أنفسنا ، نعرف أننا نستطيع العودة في النتيجة ، و عملنا ذلك خلال لقاء كارديف بشكل جيد ."

و يدين الفريق الأحمر للثنائي مهاجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز الذي سجل هاتريك رفع به رصيده للهدف رقم 28 في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز و ترتيب الخذاء الذهبي الأوروبي ( 56 نقطة ) و مهاجم منتخب إنجلترا دانييل ستوريدج الذي سجل هدف ليرفع رصيده في الصف الثاني خلف زميله برصيد 19 هدف ، و الثنائي سجل 47 هدف من أصل 82 سجلها الفريق كأقوى هجوم في الدوري .

و يستطيع ليفربول صاحب 65 نقطة العودة لفارق نقطة من تشيلسي المتصدر لو فاز على ساندرلند الأربعاء في لقاء مؤجل ، لكن أحلام اللقب تمر عبر تعثر مانشستر سيتي الذي يملك 3 لقاءات مؤجلة قد تعيده للصدارة بفارق 3 نقط عن تشيلسي و يبدأها الأربعاء في مواجهة ديربي أمام مانشستر يونايتد .