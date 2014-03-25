أوزيل يغضب أنصار أرسنال

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني

فتح أنصار فريق أرسنال النار على النجم الألماني مسعود أوزيل بعدما نشر على موقع "أنستغرام" صورة له يحتفل خلالها في مكان عام بعيد ميلاد صديقته ماندي كابريستو، في الوقت الذي تلقى خلاله الفريق اللندني هزيمة قاسية أمام تشيلسي في الدوري بلغت 6-0.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" الصورة متعجبة من التصرف الغريب للنجم الألماني الذي يغيب عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، لكونه لم يراعي مشاعر أنصار الفريق اللندني الذين لم يهضموا الهزيمة القاسية، والمثير أنّ الصورة ضمّت أيضاً زملاءه في الفريق الفرنسي بكاري سانيا والدنماركي بينديتر وهم في قمة المرح والضحك.

وأثارت الصورة غضب الكثيرين من عشاق النادي اللندني وطالت تعليقاتهم القاسية النجم الألماني حيث طالب بعض الأنصار اللاعب الألماني بأن يطلب من المكلف بصفحاته على المواقع الاجتماعية عدم نشر أي شيء في مثل هذه الظروف الصعبة، أو على الأقل احترام مشاعر الأنصار بعد الخسارة وعدم نشر صور الفرح.

ويتعرّض أوزيل لانتقادات لاذعة من طرف جماهير "الغانرز" بسبب تراجع مستواه بشكل كبير بعد البداية القوية، كما اتهمه البعض بالإكثار من السهر والعلاقات النسائية.