ويليام يتعهد بتربية ابنه على حب آستون فيلا

(خاص) من بلقيس دارغوث

يبدو أن الولاء الرياضي لملك بريطانيا المقبل قد تحدد من الآن، إذ قال ولي العهد البريطاني الأمير ويليام إنه ينوي تربية ابنه الأمير جورج على حب كرة القدم وتشجيع ناديه المفضل "آستون فيلا".

وتعهد في رسالة مصوّرة بثّها، السبت، أنه سيصطحب ابنه إلى مقر النادي بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسه.

وأضاف دوق كامبريدج ممازحاً: "عنما يهزم آستون فيلا مانشستر يونايتد، ابني سيكون هناك".

وكشف ويليام أنه يحب كرة القدم منذ صغره إلّا أنّه لم يتحسن بها قط، "ولكني أقنع نفسي دائماً أني لو واظبت على المحاولة سيحصل شيء ما أخيرا".

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عنه أن رئاسته للنادي تعني له الكثير موضحاً "أن كرة القدم تهم عدداً كبيراً من الناس وتحديداً في بريطانيا"، واعتبر أن اللعبة قوة إيجابية للخير، والكثير من الناس يحبون ويحترمون ويستمتعون بكرة القدم أكثر من أي شيء آخر في حياتهم.

وكان ويليام دعا أقدم فريقين في إنكلترا للعب مباراة في الحديقة الخلفية لقصر باكنغهام بين كل من "سيفل سيرفيس" و"بولي تكنك" احتفالاً بمرور 150 عاماً على تأسيس النادي.