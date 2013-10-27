مانشستر يونايتد يقدم عرضاً لضم وسلي شنايدر

ذكرت صحيفة "الدايلي ميرور" البريطانية، أن فريق مانشستر يونايتد بدأ فعلياً في البحث عن لاعبين يتعاقد معهم في الشتاء القادم، بعد الصعوبات التي يعانيها الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز، ويركز بالخصوص على لاعبي وسط الميدان والدفاع.

وأكدت الجريدة أن الفريق قدم عرضاً، لضم متوسط ميدان غلطة سراي التركي ويسلي شنايدر مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وينتظر رداً من اللاعب قبل فتح المفاوضات المباشرة مع الفريق التركي.

وفضل مانشستر يونايتد جس نبض اللاعب البالغ من العمر 29 سنة بطريقة غير مباشرة، لكنه سبق أن فاوضه في الصيف بنفس الطريقة لكنه واجه رفضاً قاطعاً من غلطة سراي.

وقالت الصحيفة أن "بولت تولون" المدير الرياضي لغلطة سراي، أكد عرض مانشستر يونايتد البالغ حوالي 18 مليون يورو، لكنه قال: "تلقينا عرضاً غير مباشر من مانشستر يونايتد حول شنايدر، لكننا لم نناقشه بعد لاتخاذ قرار حوله."

وقد يدفع خروج الفريق التركي من دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات إدارته للتخلي عن الهولندي ويسلي شنايدر، وربح مبلغ مالي مهم، لكن تأهل الفريق للدور القادم قد يكون ضد رغبة الفريق الإنكليزي.