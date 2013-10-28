مورينيو يقفز في المدرجات للاحتفال مع ابنه

ققز المدرب الاستنثائي إلى المدرجات بعد هدف توريس القاتل في شباك جو هارت ليبحث عن نجله خوسيه ماريو بين الجماهير ليحتفل معه.

وفور هدف توريس قفز مورينيو وسط جماهير تشيلسي التي كانت جالسة خلفه في مدرجات "ستامفورد بريدج" وبينها ابنه، خوسيه ماريو جونيور.

واعتذر مورينيو في حال تسبب احتفاله في أي ضيق لجماهير مانشستر سيتي، وقد أوضح أنه لم يحصل لنجله على تذكرة موسمية في مدرجات "ستامفورد بريدج" لكنه كشف عن رغبته بالاحتفال بالهدف مع ابنه واحتضانه.

وقاد الأسباني فرناندو توريس فريق تشيلسي لتحقيق فوزا غالياً على ضيفه مانشستر سيتي 2/1 الأحد في إطار المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

وجاءت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي قوية وممتعة استمتع بها الحاضرين في ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي بالعاصمة البريطانية لندن وظلت نتيجة المباراة معلقة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وجاء هدف توريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من خطأ دفاعي فادح لمان سيتي مع حارس مرماه جو هارت.

وشهدت المباراة عقب نهايتها عدم توجه التشيلي مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي لمصافحة منافسه البرتغالي جوزيه مورينيو.