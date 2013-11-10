دي خيا يحتفل بعيد ميلاده بين أحضان صديقته

احتفل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي بعيد ميلاده الثالث والعشرين مع صديقته المطربة الإسبانية إيدورني.

واحتفل دي خيا يوم الخميس بالبعد عن تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام آرسنال يوم الأحد في قمة المرحلة الحادية عشرة من البريميرليغ.

وقضى حارس أتلتيكو مدريد السابق اليوم مع صديقته إدورني التي نشرت صورة تجمعها بديفيد وعيونهما مغلقتان وأنفهما متلاصقان ما يدل على الانسجام والنشوة وكتبت تحتها عبر حسابها على موقع تويتر: "اليوم عيد ميلاد الشخص الذي احتل قلبي.. أحبك يا ديفيد".

وكانت إدورني غارسيا الماغرو قد حلت في المرتبة السادسة في برنامج للمسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية على غرار إكس فاكتور عام 2005، كما أصدرت خمسة ألبومات غنائية منذ ذلك الحين تحت اسم إدورني.

الجدير بالذكر أن دي خيا قد قضى عدة مواسم ناجحة مع مانشستر وقد تحمل الانتقاد المبالغ به والنيران التي وجهتها إليه وسائل الإعلام، إلا إنه تمكن من التكيف بشكل جيد مع كرة القدم الإنكليزية، خاصة وأنه دافع عن عرين الشياطين الحمر بعد الهولندي ادوين فان دير سار الذي اعتزل وترك حراسة مرمى مانشستر يونايتد لدي خيا.