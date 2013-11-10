برانديلي : بوفون سيحرس مرمى إيطاليا في مونديال البرازيل

جدد المدرب سيزاري براندلي ثقته في حارس يوفنتوس المخضرم جيانولكا بوفون ليبقى في مرمى المنتخب الإيطالي حتى مونديال البرازيل 2014 ، قاطعا الشك أمام كل الإنتقادات التي تعرض لها الحارس العملاق في المدة الأخيرة .

و قال سيزاري برانديلي : " لم أشك يوما في بوفون ، سيكون الخيار الأول في المنتخب الإيطالي أثناء مونديال البرازيل 2014 ، إنه من أحسن الحراس في العالم و يملك شخصية قيادية و محبوب وسط اللاعبين و يعرف من مركزه أن خطأ قد يجعل في وضعية صعبة ، لكني أثق في خبرته و قدرته على قيادة الفريق ."

و أصبح بوفون اللاعب الأكثر تمثيل لمنتخب إيطاليا ب137 مقابلة دولية و رغم بلوغه سن الخامسة و الثلاثين لازال يحتفظ بمكان رسمي في فريق يوفنتوس و المنتخب الإيطالي و يعتبر من أحسن الحراس في العالم حيث فاز باللقب 4 مرات قبل أن يخطف كاسياس اللقب منه في الخمس سنوات الأخيرة لكنه كان دائما ضمن المرشحين للقب .