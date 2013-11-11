فيديو.. دعاء المسلم أوزيل يثير زوبعة في إنكلترا

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ألحق فريق مانشستر يونايتد بضيفه آرسنال مرارة الهزيمة الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما فاز عليه بهدف نظيف الأحد في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وأشارت الصحف الإنكليزية إلى استغراب الكثيرين بما فعل أوزيل قبل انطلاق هذه المباراة الهامة، وقد أجابت صحيفة "دايلي ستار" على استفسارات الجماهير مصرحة: "أوزيل مسلم متدين ويحرص على طقوس معينة قبل المباريات أهمها الدعاء".

وأبرزت تصريحات لأوزيل نفسه قائلاً: "أنا دائماً أقرأ ما تيسر من القرآن قبل الدخول لأرض الملعب قبل كل مباراة، وهذا يساعدني على التركيز، كما أن زملائي يدركون أنه لا يجب الحديث معي أثناء ذلك".

ويحرص الدولي الألماني ذو الأصول التركية على قراءة القرآن والدعاء قبل مبارياته مع "المانشافت" وزملاؤه يدركون ذلك تماماً.