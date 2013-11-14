ما السر وراء فرحة فان بيرسي بهدفه في آرسنال؟

يرى الكثيرون أن النجم الهولندي روبن فان بيرسي كان محقاً في الاحتفال بهدف الفوز الذي أحرزه في مرمى فريقه السابق الآرسنال.

ويُذكر أنه خلال الموسم الماضي، وكنوع من الاحترام لناديه القديم، لم يظهر اللاعب الهولندي أي علامات فرح مبالغ فيها وذلك بعد أن أحرز هدفي الفوز في مباراتين أمام المدفعجية في أولد ترافورد وعلى ملعب الإمارات، وقال إن السبب في ذلك هو إعجابه وحبه الكبيرين لأرسين فينغر ولناديه السابق وكذلك مشجعيه.

ومع ذلك، وخلال مباراة الأحد الماضي، لم يتمكن المهاجم الهولندي الدولي من منع نفسه من الاحتفال بالهدف الرائع الذي أحرزه في الدقيقة 27 برأسه في مسرح الأحلام.

ويرجع احتفال فان بيرسي بهدفه في مرمى آرسنال للأهمية القصوى لهذا الهدف للاعب ولناديه مانشستر يونايتد، فهذا الفوز مهم للغاية خاصة/ وأنه أمام المتصدر الذي لم يخسر قبل موقعة الأحد سوى في الجولة الأولى أمام أستون فيلا.

ورغم هذه الهزيمة، إلا أن آرسنال ظل في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول وثلاث نقاط أمام ساوثهامبتون، بينما حصد مانشستر أغلى ثلاث نقاط لأنها صعدت به إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

كما أن فان بيرسي الذي حل هدفاً للدوري الإنكليزي في أخر موسمين لم يكون في أفضل حالاته خلال الفترة الأخيرة، ولم يمارس هوايته المفضلة وهي تسجيل الأهداف خلال الجولات الأخيرة إلا قليلاً، فكان هذا الهدف الثمين له طابع خاص فكان الاحتفال من نوع خاص.

الجدير بالذكر أن هذا الهدف جاء بفضل المساعدة التي قدمها له شريكه الآخر في خط الهجوم واين روني، والذي تم تتويجه فيما بعد بجائزة رجل المباراة.