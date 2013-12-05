خسارة جديدة لمانشستر يونايتد وسوبر هاتريك لسواريز

لم يكن اللقاء سعيدا لديفيد مويز مدرب مانشستر يونايتد الذي واجه فريقه السابق إيفرتون لكنه خسر 1-0 في استاد اولد ترافورد لمانشستر فيما عانى جوستافو بويت مدرب سندرلاند من خيبة أمل مماثلة بهزيمة فريقه أمام فريقه السابق تشيلسي.
ولعب المهاجم لويس سواريز دور البطولة بتسجيل أربعة اهداف في شباك نوريتش سيتي ليقود ليفربول للفوز 5-1 وعاد رجل آرسنال المنسي نيكلاس بندتنر للتسجيل لصالح متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليمنحه الفوز 2-0 على هال سيتي.
وسجل ايدين هازارد هدفين لتشيلسي صاحب المركز الثاني الذي يقوده المدرب جوزيه مورينيو ليخرج منتصرا من مباراة الأهداف السبعة بواقع 4-3 فيما أنهى استون فيلا سجل ساوثامبتون الخالي من الهزيمة على أرضه بالفوز عليه 3-2.
وتغلب سوانزي سيتي بكل سهولة على نيوكاسل يونايتد 3-0 وكان التعادل بدون أهداف نهاية لمباراة ستوك سيتي وكارديف.
وبقي آرسنال متفوقا بفارق أربع نقاط على تشيلسي في الصدارة بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط وراء تشيلسي.
وسجل الألماني الدولي لويس هولتبي هدف الفوز لتوتنهام على مستضيفه فولهام ليفوز فريق بواش 2-1.
وحقق مانشستر سيتي فوزاً مهما على مستضيفه ويست بروميتش ألبيون 3-2 ليقفز للمركز الثالث في الترتيب العام.