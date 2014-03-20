فان بيرسي "بطل" مباراة أولمبياكوس وهو مصاب

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إصابة نجم فريق مانشيستر يونايتد صاحب هاتريك مباراة الأربعاء "روبن فان بيرسي" بإصابة في الركبة أثناء مباراة فريقه أمام أولمبياكوس التي أحرز فيها النجم ثلاثة أهداف رائعة دفعت بالشياطين الحمر لربع نهائي دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة أن "فان بيرسي" تحامل على نفسه أثناء المباراة لكي لا يتخلى عن فريقه في تلك المباراة المصيرية، مشيرة إلى أن اللاعب سيخضع لعملية فحص طبي باستخدام أدق الأجهزة للتأكد من مدى خطورة الإصابة.

وأشارت إلى أن مدرب الفريق "ديفيد مويس" يؤكد أن الإصابة ليست خطيرة قائلاً: "لا أعتقد أن الأمر بهذا السوء. فقد تلقى خبطة خلف ركبته فحسب. وسوف نقيم مدى شدة الإصابة اليوم بعد الفحوصات".

وأضاف: "اللاعب لديه إصابة سابقة في الجزء الخلفي من الركبة، ولكني آمل ألا يكون الأمر بهذا السوء".

وامتدح مويس أداء "فان بيرسي" قائلاً: "إن إحراز ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا هو إنجاز كبير. أعتقد أن القليل جداً من اللاعبين في العالم الذين لديهم تلك القدرة، وروبين فان بيرسي هو واحد من أولئك اللاعبين القلائل. شيء عظيم أنه أحرز لقب هاتريك بمباراة أمس، لأنه فعلاً لاعب موهوب ومتفوق وقد أثبت ذلك بالفعل أمس".