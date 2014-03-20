أعمار لاعبي المان يونايتد حين لعب غيغيز أول مقابلة رسمية

لعب الويلزي المخضرم ريان غيغيز دوراً كبيراً في تأهل فريقه مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم بلوغه سن 41 سنة، فقد كان اللاعب حاسماً ولعب 90 دقيقة كاملة وكأنه لا زال في بداية المشوار.
واستغلت صحيفة "دايلي ميل" الحدث لتنشر تقريراً مفصلاً عن اللاعب المخضرم الذي بدأ مشواره بشكل رسمي مع الفريق في موسم 1990-1991 وبالضبط يوم 2 آذار / مارس 1991 خلال مقابلة أمام إيفرتون حيث دخل إحتياطياً.
ونشرت الصحيفة أعمار لاعبي الفريق الذين شاركوا في لقاء أولمبياكوس في تلك الفترة حيث كان عمر ريو فيرديناند الأكبر 12 سنة و4 أشهر، بينما المدافع الدولي فيل جونز لم يولد بعد حين لعب غيغيز أول لقاء رسمي مع مانشستر يونايتد.
أعمار لاعبي الفريق حين لعب غيغيز أول مقابلة رسمية:
الحارس الإسباني ديفيد دي خيا كان عمره 4 أشهر فقط.
الدفاع: رافائيل 8 أشهر وريو فرديناند الأكبر 12 سنة و4 أشهر وفيل جونز لم يولد وباتريس إيفرا 9 سنوات و10 أشهر.
وسط الميدان: مايكل كاريك 9 سنوات و7 أشهر وأنتونيو فالنسيا 5 سنوات و7 أشهر وواين روني 5 سنوات و4 أشهر.
الهجوم: وداني ويلبيك 3 أشهر ووروبن فان بيرسي عريس مباراة أولمبياكوس وصاحب الأهداف الثلاثة 7 سنوات و7 أشهر.
البدلاء: مروان فلايني 4 سنوات و5 أشهر وأشلي يونغ 5سنوات و9 أشهر ودارين فيشير 7 سنوات وشهر.