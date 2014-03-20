أعمار لاعبي المان يونايتد حين لعب غيغيز أول مقابلة رسمية

لعب الويلزي المخضرم ريان غيغيز دوراً كبيراً في تأهل فريقه مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم بلوغه سن 41 سنة، فقد كان اللاعب حاسماً ولعب 90 دقيقة كاملة وكأنه لا زال في بداية المشوار.

واستغلت صحيفة "دايلي ميل" الحدث لتنشر تقريراً مفصلاً عن اللاعب المخضرم الذي بدأ مشواره بشكل رسمي مع الفريق في موسم 1990-1991 وبالضبط يوم 2 آذار / مارس 1991 خلال مقابلة أمام إيفرتون حيث دخل إحتياطياً.

ونشرت الصحيفة أعمار لاعبي الفريق الذين شاركوا في لقاء أولمبياكوس في تلك الفترة حيث كان عمر ريو فيرديناند الأكبر 12 سنة و4 أشهر، بينما المدافع الدولي فيل جونز لم يولد بعد حين لعب غيغيز أول لقاء رسمي مع مانشستر يونايتد.