فضيحة جيني وروني الجنسية تتحول لفيلم سينمائي

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جيني طومسون تقيم علاقات جنسية عديدة مع نجوم كرة القدم أمثال روني وبالوتيلي وآخرين غير أن علاقتها بنجم مانشيستر يونايتد أثناء حمل زوجتته كولين كانت الأكثر تداولاً على وسائل الإعلام.