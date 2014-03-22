تشيلسي يسحق أرسنال 6-صفر ويفسد احتفال فينجر بمباراته الألف

لندن - سحق تشيلسي المتصدر ضيفه أرسنال في مباراة قمة لندن 6-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأفسد احتفال المدرب أرسين فينجر بخوض مباراته رقم 1000 مع ناديه الخاسر السبت.

وشهدت المباراة خطأ تحكيميا فادحا في الشوط الأول عندما طرد الحكم أندريه مارينر اللاعب كيران جيبس مدافع أرسنال رغم أن زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين هو من أبعد تسديدة إيدن هازارد بيده.

وعزز تشيلسي تصدره للدوري برصيد 69 نقطة من 31 مباراة متقدما بسبع نقاط على أرسنال صاحب المركز الثالث. ويأتي ليفربول في المركز الثاني وله 62 نقطة من 29 مباراة وسيلعب مع كارديف سيتي اليوم.

وأهدر أوليفييه جيرو فرصة خطيرة لأرسنال للتقدم بهدف بعد مرور أربع دقائق عندما سدد كرة قوية أنقذها الحارس بيتر شيك ببراعة.

لكن بعد دقيقة واحدة تمكن الكاميروني صمويل إيتوو من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة متقنة. وبعد دقيقتين فقط أضاف أندريه شورله الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة.

وسجل هازارد الهدف الثالث لتشيلسي من ركلة جزاء احتسبت بعدما أبعد أليكس تشامبرلين بيده تسديدة اللاعب البلجيكي وتعرض زميله جيبس للطرد في لقطة مثيرة للجدل.

وقام أوكسليد تشامبرلين بإبلاغ الحكم أنه هو من ارتكب الخطأ لكن الحكم تمسك بقراره الذي اتخذه بناء على رأي مساعده.

وتمكن البرازيلي أوسكار من إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة من البديل فرناندو توريس الذي شارك بدلا من المصاب إيتو ثم أضاف أيضا الهدف الخامس بتسديدة خادعة في الدقيقة 66.

وبعدما أصبحت النتيجة 5-صفر استبدل جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي لاعبه أوسكار ودفع بالمصري محمد صلاح الذي كان عند حسن ظن مدربه.

واستفاد صلاح - المنتقل إلى تشيلسي قادما من بازل السويسري في أغلى صفقة للاعب مصري في يناير كانون الثاني الماضي - من تمريرة جعلته ينفرد بمرمى الفريق الزائر ووضع الكرة بهدوء في المرمى.

وبدا مورينيو سعيدا جدا بعد الهدف السادس بعدما تمكن لاعبه الجديد من تسجيل هدفه الأول مع تشيلسي وكذلك بعدما أذاق فينجر خسارة قاسية في مباراته الألف مع أرسنال.