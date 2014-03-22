ليفربول يفوز بسداسية وسيتي بخماسية في يوم حافل بالأهداف

لندن - سحق تشيلسي المتصدر ضيفه أرسنال في مباراة قمة لندن 6-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأفسد احتفال المدرب أرسين فينجر بخوض مباراته رقم 1000 مع ناديه الخاسر بينما استمرت المنافسة على القمة بعد انتصارين كبيرين لليفربول ومانشستر سيتي السبت.

وسجل يايا توري ثلاثة أهداف منها ركلتان جزاء ليفوز سيتي 5-صفر على فولهام فريق الذيل بينما أحرز لويس سواريز ثلاثة أهداف في انتصار كبير لليفربول 6-3 على كارديف سيتي.

وكانت هناك حفلة أهداف أخرى في ستامفورد بريدج بعدما فاز تشيلسي على أرسنال مستفيدا من ثنائية لأوسكار وهدف واحد لكل من صمويل إيتوو وأندريه شورله ومحمد صلاح.

وعزز تشيلسي تصدره للدوري برصيد 69 نقطة من 31 مباراة متقدما بأربع نقاط على ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض 30 مباراة بينما يتأخر سيتي عن القمة بست نقاط لكن يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة. وتراجع أرسنال إلى المركز الرابع.

وتقدم إيفرتون إلى المركز الخامس بفوزه 3-2 على سوانزي سيتي وعزز نوريتش سيتي من آماله في البقاء في دوري الأضواء بتغلبه على غريمه سندرلاند 2-صفر.

وخسر وست بروميتش ألبيون 2-صفر أمام هال سيتي وسجل بابيس سيسي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على كريستال بالاس.