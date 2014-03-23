هدف خيالي لروني يهدي مانشستر يونايتد الفوز على وست هام

لندن - حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً خارج على مضيفه نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي أقيم السبت، ضمن الجولة الـ31 من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وجاء هدفي الشياطين الحمر في الشوط الأول عندما افتتح واين روني التسجيل مبكراً في الدقيقة الثامنة بتسديدة رائعة من منتصف الملعب لترتطم بالأرض وتعانق الشباك.

وفي الدقيقة 33، عاد روني ليزور الشباك مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه بعد أن وصلته كرة خاطئة من المدافع ليرسلها الأول بيسراه داخل المرمى، لينتهي اللقاء بفوزالفريق الزائر بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 51 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نادي وست هام عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.