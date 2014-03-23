الإثارة والأهداف والأرقام القياسية في دوري انجلترا

لندن - أثبت الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من جديد أنه البطولة الأكثر إثارة ومتعة على مستوى العالم السبت مع إحراز الكثير من الأهداف وتسجيل أرقام جديدة.

واستمتع مشجعو اللعبة الشعبية حول العالم بمهرجان الاهداف والاثارة عندما فاز تشيلسي المتصدر على جاره اللندني ارسنال بنصف دستة اهداف دون مقابل وهو رقم قياسي الى جانب فوز البطل مانشستر يونايتد على وست هام اللندني في العاصمة 2-صفر بفضل هدفين من مهاجمه وين روني.

وفوز تشيلسي هو رقم قياسي على مستوى لقاءات الفريقين اللندنيين وهو رقم قياسي ايضا على مستوى نتائج تشيلسي في الدوري الانجليزي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

واضاف تشيلسي رقما قياسيا جديدا على مستوى مبارياته التي خاضها على ارضه في الدوري المحلي تحت قيادة مورينيو دون هزيمة والتي اصبحت 76 مباراة بعد الفوز الاخير على فريق المدرب الفرنسي ارسين فينجر الذي دخل قائمة الارقام القياسية عندما قاد فريقه في المباراة رقم 1000 امس.

وكمثال على الاثارة والذكاء جاء هدف روني الاول في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة السابعة. فقد سدد مهاجم انجلترا كرة رائعة من مسافة 58 مترا بعد ان لمح حارس المرمى المنافس خارج مرماه.

واضاف روني الهدف الثاني لفريقه ليرفع رصيده في قائمة هدافي مانشستر يونايتد طوال تاريخه الى 212 هدفا ويحتل المركز الثالث في القائمة بعد بوبي تشارلتون (249) ودينيس لو (237).

وفي مباريات اخرى فاز مانشستر سيتي على فولهام 5-صفر وفاز ليفربول على كارديف سيتي 6-3 لتكون المرة الاولى التي تسجل فيها ثلاثة فرق خمسة اهداف او اكثر منذ مايو ايار 1998.

ورفع هداف البطولة لويس سواريز لاعب ليفربول رصيده الى 28 هدفا عندما احرز ثلاثية لفريقه في شباك كارديف سيتي المتعثر.

وشهدت مباريات الامس احراز 32 هدفا وهو اعلى رقم من الاهداف في يوم واحد منذ 29 ديسمبر كانون الاول 2012.

وبعد مباريات الامس اصبح تشيلسي المنفرد بالصدارة يتقدم بفارق اربع نقاط على ليفربول الثاني في الترتيب وبفارق ست نقاط على مانشستر سيتي الثالث رغم ان الاخير لعب ثلاث مباريات اقل.

ويحتل ارسنال اللندني المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن صاحب الصدارة رغم انه لعب مباراة اقل من تشيلسي.