فيديو.. سر "فرحة" مورينيو "الجنونية" بهدف صلاح

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="/wp-content/uploads/2014/03/_32863.jpg" /> <meta itemprop="url" content="/wp-content/uploads/2014/03/_32863.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن هدف محمد صلاح في مرمى آرسنال كان له مذاقا خاصا بالنسبة له.

وكان الدولي المصري قد سجل أول اهدافه مع تشيلسي في شباك ارسنال السبت الماضي بالدوري الانجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية أن سر سعادته بالهدف واحتفاله به بشكل كبير ان صلاح كان في حاجة ماسة لهذا الهدف لينال مزيد من الثقة.

واشار إلى أن صلاح في تشيلسي مثل الطفل الصغير ويحتاج لعناية خاصة جدا.

يذكر أن مورينيو هو من صمم على التعافد مع صلاح بعد الاستغناء عن خوان ماتا لمانشيستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.