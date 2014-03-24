آرسنال يربح استئنافا ضد قرار الطرد الخاطىء

لندن - ربح آرسنال استئنافا، الإثنين، ضد قرار الطرد الخاطىء للاعبه كيران جيبس في المباراة التي خسرها 6-0 في ضيافة تشيلسي، السبت الماضي، بعدما تبين أن لمسة اليد ارتكبها زميله اليكس أوكلسيد تشامبرلين.

واستخدم أوكلسيد تشامبرلين ذراعه اليمنى لمنع التسديدة في المباراة التي أقيمت ضمن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن الحكم اندريه مارينر طرد جيبس بعدما التبس عليه الأمر.

وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إنه لن يكتفي بتبرئة جيبس من المخالفة بنقلها إلى أوكلسيد تشامبرلين بل سيعتبر القضية حالة طرد خاطىء.

واحتج آرسنال بأن الكرة كانت ستذهب بعيداً عن المرمى لو أن اللاعب لم يستخدم يده وبالتالي لا يعتبر أنه قد منع هدفاً.

وقال الاتحاد الانجليزي "تم قبول الاستئناف وهو ما يعني أن أوكلسيد تشامبرلين لن يتعرض لأي عقوبة إيقاف مثلما يحدث في حالات الطرد."

ورغم خطئه قالت رابطة الدوري الممتاز إن الحكم مارينر لن يعاقب وسيتولى قيادة مباراة بين ساوثامبتون ونيوكاسل يونايتد السبت المقبل.