ليفربول يسير في الطريق الصحيح لإحراز لقب الدوري

لندن - يرى بريندان رودجرز مدرب ليفربول الذي يتطلع إلى تقليص الفارق مع القمة إلى نقطة واحدة عندما يواجه سندرلاند، الأربعاء، أن ناديه يسير في الطريق الصحيح لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن ذلك يبقى يحتاج إلى عمل.

وبعد تحقيق ستة انتصارات متتالية وتسجيل 24 هدفاً فيها، بدأ ليفربول يفكر جدياً في إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

وقال رودجرز لصحيفة ليفربول إيكو: "لم نحرز اللقب منذ فترة طويلة وربما يحدث ذلك هذا العام أو لا يحدث لكن لا شك في أننا في الطريق الصحيح لإحراز اللقب."

وأضاف: "نحن بعيدون عن المثالية ومباراة كارديف أظهرت ذلك (عندما فزنا 6-3)، في الوقت الذي نتعلم ونتطور فيه سنحاول أيضاً جمع أكبر عدد من النقاط ثم نرى ما سيحدث."

وتابع: "يبقى أمامنا الكثير من الصعوبات للوصول إلى ما أرغب فيه لكننا نتطور بكل تأكيد ونسير في الطريق الصحيح."

وأحرز ليفربول 82 هدفاً في الدوري هذا الموسم متفوقاً بستة أهداف على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة مقارنة بتشيلسي المتصدر.

ويمثل الدفاع مشكلة بالنسبة لرودجرز هذا الموسم واعترف المدرب أن تحقيق التوازن المطلوب يمثل التحدي الأكبر له رغم أنه لا يتفق مع الرأي الذي يقول إن ناديه يدخل مرماه الكثير من الأهداف التي يمكن منعها.

وقال رودجرز: "حتى أفضل الفرق يدخل مرماها أهداف.. عند قدومي لتولي المسؤولية كان الحديث عن عدم تسجيلنا لكثير من الأهداف والآن أصبح الحديث عن استقبالنا لعدد كبير من الأهداف."

وأضاف: "هدفي كان زيادة القوة الهجومية للفريق ونجح اللاعبون بشكل رائع في تطبيق الأفكار التي حاولت تطبيقها."

وفي الوقت الذي تتجه في الأنظار إلى ثنائي الهجوم لويس سواريز ودانييل ستوريدج يقدم القائد ستيفن جيرارد موسماً رائعاً.

وتسبب الالتزام الدفاعي لجيرارد في وسط الملعب في حصوله على تسعة إنذارات وإذا تلقى بطاقة صفراء أخرى قبل إلغاء الإنذارات في أبريل فإنه سيكون مهددا بالإيقاف مباراتين.

وهذا الأمر جعل رودجرز يشعر بالقلق لكنه يثق في قدرة جيرارد (33 عاماً) على عدم ارتكاب أخطاء تسفر عن إنذاره.

وقال رودجرز "إنه غير محظوظ. إنه مطالب بأنه يكون حذراً بشكل أكبر لكنه يملك الذكاء الكافي للنجاح في هذا الأمر."