5 أسباب لسقوط مانشستر يونايتد في ديربي الشمال

خسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في قمة الجولة الـ28 من الدوري الانجليزي.

ورغم حالة التفاؤل التي سادت أولد ترافورد قبل ديربي مدينة شمال انجلترا خابت آمال الجمهور الأحمر، وانتهت نشوة التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

ولخسارة يونايتد في قمة الثلاثاء عدة أسباب أهمها:

هدف مبكر..

نجح الضيوف في تسجيل هدف مباغت قبل انتهاء الدقيقة الأولى من عمر المباراة وهو ما أحبط رجال ديفيد مويس وأربك كل خطط خليفة السير.

غياب فان بيرسي..

هجوم يونايتد كان عقيماً للغاية لغياب المهاجم الهولندي الذي تألق خلال مواجهة أوليمبياكوس بدوري الأبطال.

ضعف مويس..

تغييرات ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد كانت تقليدية ومتأخرة جداً، التدخل كان يجب أن يكون سريعاً للحاق بالمباراة التي قتلها دزيكو بهدف ثانٍ.

طموح السيتي..

خروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال أمام برشلونة جعله كالأسد الجريح، وكل التركيز بات على البريميرليغ لإنقاذ الموسم مما منحهم دافعاً أكبر لسحق جارهم الذي يعاني في الأساس.

الصفقات..

رغم معاناة مانشستر يونايتد مع بداية الموسم لم يتدخل مويس والإدارة الحمراء لدعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في ميركاتو الشتاء وهو ما وضع الحمر في مأزق تاريخي باتو بسببه مهددين بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في فضيحة تاريخية نادراً ما تتكرر.