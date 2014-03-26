بيليغريني: أضعنا فوزا كبيرا في مسرح الأحلام

أكد التشيلي مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيطر على الديربي بشكل تام وأضاع فوزاً كبيراً في المتناول لكنه اكتفى بثلاثية، بينما ألقى الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد باللوم على الهدف المبكر الذي أحبط لاعبيه.

وقال بيليغريني:"سجلنا ثلاث أهداف وأضعنا ثلاث أو أربع أهداف محققة أخرى وبالمقابل لم أشاهد أي فرصة للفريق المنافس مانشستر يونايتد، بحثاً عن الثلاث نقط من البداية وحصلنا عليها."

وأضاف:"كان مهما أن لا نتلقى أي هدف رغم كوني أعرف أنه يمكننا أن نسجل أكثر في أي وقت، في بداية الموسم كان مهماً أن نتوفر على الفريق الذي أتمناه وسعيد أن الفريق يملك عدداً من الهدافين، وعلى العموم سعيد لكوننا أصبحنا نملك فريقاً متوازن دفاعياً وهجومياً."

وعبر ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد عن خيبة أمله من النتيجة، ملقياً اللوم على الهدف المبكر وقال:"بدؤوا اللقاء بشكل جيد وسجلوا مبكراً وهو الهدف الذي أثر علينا حاولنا رفع رؤوسنا والعودة في اللقاء، لكن الهدف الثاني زاد من الوضعية سوءاً وعموماً لم نلعب بشكل جيد وأشعر بخيبة أمل كبيرة."

وأضاف المدرب الأسكتلندي:"يجب أن نطور أنفسنا في عدة جبهات وسأعيد الفريق لمستواه، وبالنسبة لكليفرلي فقد غيرته بسبب الإصابة."