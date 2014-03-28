عشاق مانشستر يونايتد يستأجرون طائرة لمطالبة مويز بالرحيل

لندن - تأمل جماهير مانشستر يونايتد الحزينة من أداء فريقها في ان يبقي ديفيد مويز مدرب حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رأسه مرفوعا لأعلى خلال مباراة استون فيلا في استاد اولد ترافورد غدا السبت حتى يتسنى له رؤية لافتة عملاقة تخطط الجماهير لعرضها بواسطة طائرة وتدعو لإقالته.

وذكرت صحف صادرة الجمعة ان رابطة لمشجعي النادي جمعت 840 جنيها استرلينيا (1400 دولار) لاستئجار طائرة صغيرة تحمل لافتة تقول ‭‭"‬‬الرجل الخطأ:ارحل يا مويز" وتعرضها فوق الاستاد مع خروج الفريقين من الممر المؤدي لغرف الملابس قبل انطلاق المباراة.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان طلبا بجمع تبرعات قوبل باستجابة "فورية".

وتحمل تلك العبارة اشارة الى لافتة اخرى عرضت داخل استاد اولد ترافورد منذ تولي المدرب الاسكتلندي المهمة في بداية الموسم واصفة مويز بانه "الرجل المختار" في اشارة الى اختيار سلفه اليكس فيرجسون له.

ويقف مشرفون خلف تلك اللافتة لابعاد الجماهير عنها.

ومع ذلك فانه لا يوجد اجماع من قبل كافة المشجعين على تلك اللافتة التي ستحملها الطائرة.

وقال ايان ستيرلينج نائب رئيس صندوق "مشجعي يونايتد" لراديو هيئة الاذاعة البريطانية "يمكنني تفهم مشاعر الجماهير الا ان هذه ليست الطريقة المثلى للتعبير."

واضاف "كان ‭‭'‬‬الرجل المختار‭‭'‬‬ وحضر السير اليكس فيرجسون الى ملعب اولد ترافورد وطالب الجماهير بالوقوف خلفه. ما كان يجب ان تستمر لافتة ‭‭'‬‬الرجل المختار‭‭'‬‬ لما بعد مباراة تشيلسي في بداية الموسم."

وفاز يونايتد بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي قبل اعتزال فيرجسون ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب حاليا ويبدو من غير المحتمل ان ينال مركزا مؤهلا للعب في اوروبا الا اذا ما حقق مفاجأة كبيرة بفوزه بدوري ابطال اوروبا.