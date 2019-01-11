الاتحاد الإيطالي يؤكد إقامة السوبر الإيطالي في جدة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أكد لها أن مباراة السوبر الإيطالي، المقررة يوم 16 من الشهر الحالي، بين يوفنتوس وميلان، ستقام في جدة السعودية ولن يتم نقلها لبلد آخر.

وكانت الصحيفة البريطانية قد تحدثت عن رسالة بعثتها قناة "بي إن سبورت" القطرية تطالب من خلالها الاتحاد الإيطالي بنقل مباراة السوبر الإيطالي خارج المملكة العربية السعودية، بسبب ما وصفته بضلوعها في القرصنة التي تتعرض لها القناة، ومارست ضغطًا كبيرًا من أجل تحقيق طلبها.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ليلة أمس ل "ديلي ميل": "أستطيع أن أؤكد لكم أن مباراة السوبر الإيطالي ستقام في جدة يوم 16 يناير".

وسيحصل فريقا يوفنتوس وميلان على نسبة 90% مقسمة بالتساوي بينهما من القيمة المالية للمباراة، فيما يحصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على 10%.