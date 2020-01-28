عناوين الصحف الرياضية العالمية: صدارة ريال مدريد وحزن لوفاة كوبي براينت

لازالت ردود الفعل حول وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت وأخبار سوق الانتقالات الشتوية تتصدر عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية والتي صدرت اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بصدارة ريال مدريد للدوري الإسباني وتكريم منتخب السعودية الأولمبي وأخبار الأندية السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني الدرجة الأولى وكتبت "متصدر سعيد".

كما تحدثت عن صفقة انتقال كافاني من باريس سان جيرمان لأتلتيكو مدريد وكتبت: "باريس سان جيرمان يأمل في جهد أكبر من أجل كافاني".

واهتمت بقرب برشلونة من حسم صفقة رودريغو مهاجم فالنسيا وكتبت: "رودريغو أقرب لكن دون اتفاق نهائي".

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو والذي يرغب برشلونة في إنهائها وكتبت: "رودريغو في الهواء".

كما اهتمت بردود الفعل حول وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت.

الصحيفة تحدثت عن صفقة انتقال كارليس بيريز وكتبت: "برشلونة لن يبيع كارليس بيريز سوى ببند إعادة الشراء".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الحفل الذي نظمته لتتويج الفائزين في عدة مجالات رياضية وكتبت: "حفل تكريم".

كما تحدثت عن صفقة انتقال مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو لبرشلونة وكتبت: "المفاوضات تتقدم".

آس

ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة كوبي براينت وردود الفعل وكتبت: "ولادة الأسطورة".

كما تحدثت عن ريال مدريد المتصدر وكتبت: "متصدر لـ3 أشهر دون هزيمة".

واهتمت باقتراب إيدسنسون كافاني من أتلتيكو مدريد وكتبت: "كافاني على بعد خطوة من إتمام انتقاله لأتلتيكو مدريد".

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تهديد يورغن كلوب بمقاطعة لقاء الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي واللعب بالشباب وكتبت: "الاتحاد الإنجليزي غاضب تجاه رغبة مدرب ليفربول مقاطعة كأس الاتحاد".

كما اهتمت بتأهل آرسنال للدور المقبل بعد الفوز على بورنموث بفضل تألق نجمه الشاب بوكايو ساكا.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت المجلة الفرنسية في عددها الأسبوعي على الصراع الداخلي في أولمبيك مارسيليا وكتبت: "رؤساء الصدام".

كما اهتمت بتصريح المدرب كلود بويل وكتبت: "الدوري الفرنسي الدرجة الأولى حصل على ما يستحقه".

ليكيب

ركزت الصحيفة على ردود الفعل التي خلفها رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وكتبت: "العالم يبكي كوبي براينت".

كما تحدثت عن انتقال حاتم بن عرفة لبلد الوليد وكتبت: "رونالدو يثير إعجاب بن عرفة".

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على حسم إنتر ميلانو لصفقة الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام وكتبت: "ناديني هدف".

كما تحدثت عن مدرب يوفنتوس وكتبت: "ساري الحالة المعنوية".

الصحيفة اهتمت بوفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ردود الفعل حول وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكي وكتبت: "كوبي براينت ألم وأسطورة".

كما تحدثت عن رونالدو ويوفنتوس وكتبت: "رونالدو: يوفنتوس استيقظ الآن "

الصحيفة اهتمت بفوز إنتر ميلان رسميا بصفقة الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام السابق.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على احتفال الهيئة العامة للرياضة بالمنتخب السعودي لتحت 23 سنة والذي تّأهل لأولمبياد طوكيو وكتبت: "صقورنا للأولمبياد".

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال: "الربيعي يثير أزمة بين الهلال والأهلي".

وعن الأهلي كتبت: "غروس يعتمد بلايلي مهاجما".

والاتحاد كتبت عنه: "انتقال السواط شتويا يتعثر"، وعن النصر السعودي كتبت: "النصر يغلق مفاوضات المؤشر".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على ماراثون زايد المقرر بمصر وكتبت: "محمد بن زايد: ماراثون زايد سفير إنساني للمبادرة الرياضية".

كما اهتمت بفوز راشد بن حميد برئاسة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وكتبت: "هزاع بن زايد يهنئ راشد بن حميد برئاسة اتحاد الكرة".

كما تحدثت عن ملحق دوري أبطال آسيا وكتبت: "الزعيم يخوض الملحق الآسيوي بخيار واحد".

الصحيفة اهتمت بوفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت وكتبت: "كوبي براينت 1978-2020 ورحلة كرة السلة".