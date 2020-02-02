سوشيال ميديا الرياضة: بنزيما على سلم الطائرة.. وفينالدوم يقضي استراحة محارب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما على سلم الطائرة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة زملائه على سلم الطائرة من أجل قضاء بعض من الراحة وعلق اللاعب: لا دور في الهواء

كاسياس يستعرض غلاف كيمياء الكراهية

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لغلاف كتاب كيمياء الكراهية، وعلق اللاعب: وصول الطقس الجيد

فينالدوم يقضي استراحة محارب

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء قضائه بعض فترات الراحة، وعلق قائلا: حان الوقت لوضع أحذية كرة القدم جانباً لفترة قصيرة والتمتع باستراحة قصيرة

Time to put the football boots aside for a while and enjoy a short break 👌🏾🏖 pic.twitter.com/2JXS7gPM1n — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 2, 2020

دافيد آلابا يدعم مواطنه رغم الخسارة

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمواطنه دومينيك ثيم والذي خسر اليوم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وعلق اللاعب: بطولة رائعة دومينيك ثيم يمكنك أن تكون فخورا

كارفاخال يشيد بجماهير ريال مدريد

نشر داني كارفاخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لجماهير ناديه، وعلق اللاعب: في الأوقات الجيدة وفي الأوقات السيئة، شكرا جماهيرنا

مولر يشارك في دوري كرة القدم الأمريكي

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يمارس لعبة كرة القدم الأمريكية، وعلق اللاعب: استعدادي لسوبر السلطانية سيفوز فريق NFL

موستافي يعد بتصحيح المسار

نشر شكودران مصطفي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" بقميص ناديه عقب انتهاء لقاء فريقه اليوم مع نادي بيرنلي في الدوري الإنجليزي والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وعلق اللاعب: لا توجد مباريات سهلة في الدوري الممتاز، ولكن اليوم كانت لعبة صعبة حقًا ولم يتم إحراز أي تقدم في بيرنلي، خاب أملنا بالنتيجة، دعنا نعيد شحن طاقتنا الآن، ونعود إلى المسار الصحيح

There are no easy matches in the @premierleague , but today was a really difficult game and no breakthrough in Burnley ❌ Disappointed with the result ⛔ Let's recharge our batteries now 🔋 and get back on the right track 👊🏻 #SM20 pic.twitter.com/AHudpoS8eZ — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) February 2, 2020

كين يهنئ ستيفن بيرغوين بأول أهدافه

حرص هاري كين مهاجم نادي توتنهام على توجيه التهنئة لزميله ستيفين بيرغوين الوافد الجديد لصفوف نادي توتنهام بعدما نجح الأخير في تسجيل أول أهدافه مع ناديه الجديد في شباك نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بفوز رفاق بيرغوين بهدفين دون رد.

ونشر كين صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لاحتفال زملائه بالفوز، وعلق اللاعب: فوز كبير للأولاد، مبروك بيرغوين على هدفك الأول

غوميز يحتفل بعيد ميلاد أسطورة غلطة سراي الراحل

نشر غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" بقميص ناديه السابق غلطة سراي احتفالا بعيد ميلاد أسطورة النادي التركي متين أوكتاي، وعلق اللاعب: رياضي محترم، غلطة سراي متين أوكتاي، عيد ميلاد سعيد، لقد كان من دواعي سروري أن أسير في طريقك مع قميص منقسم، شكرا لك على الإرث الجميل الذي تركته

Saygıdeğer sporcu, büyük Galatasaraylı Metin Oktay, doğum günün kutlu olsun. Senin yolunda parçalı formayla yürümek büyük bir zevkti. Bıraktığın güzel miras için sana teşekkür ederim 💛❤ #metinoktay #taçsızkral pic.twitter.com/qSqAGQ60Ez — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 2, 2020

رمضان صبحي يودع إكرامي

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري صورة لزميله شريف إكرامي عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" بعدما أعلن الأخير رحيله بنهاية الموسم الجاري، وعلق صبحي قائلا: دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير بالتوفيق في كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذي ستتركه في النادي وفي نفسي أنا شخصيا لكن احترم رغبتك وأساندك ومعك في كل قرار تتخذه ليقيني أنك دايما تأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وحش أفريقيا