سوشيال ميديا الرياضة: بنزيما على سلم الطائرة.. وفينالدوم يقضي استراحة محارب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما على سلم الطائرة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة زملائه على سلم الطائرة من أجل قضاء بعض من الراحة وعلق اللاعب: لا دور في الهواء

كاسياس يستعرض غلاف كيمياء الكراهية

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لغلاف كتاب كيمياء الكراهية، وعلق اللاعب: وصول الطقس الجيد

فينالدوم يقضي استراحة محارب

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء قضائه بعض فترات الراحة، وعلق قائلا: حان الوقت لوضع أحذية كرة القدم جانباً لفترة قصيرة والتمتع باستراحة قصيرة

دافيد آلابا يدعم مواطنه رغم الخسارة

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمواطنه دومينيك ثيم والذي خسر اليوم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وعلق اللاعب: بطولة رائعة دومينيك ثيم يمكنك أن تكون فخورا

كارفاخال يشيد بجماهير ريال مدريد

نشر داني كارفاخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لجماهير ناديه، وعلق اللاعب: في الأوقات الجيدة وفي الأوقات السيئة، شكرا جماهيرنا

مولر يشارك في دوري كرة القدم الأمريكي

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يمارس لعبة كرة القدم الأمريكية، وعلق اللاعب: استعدادي لسوبر السلطانية سيفوز فريق NFL

موستافي يعد بتصحيح المسار

نشر شكودران مصطفي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" بقميص ناديه عقب انتهاء لقاء فريقه اليوم مع نادي بيرنلي في الدوري الإنجليزي والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وعلق اللاعب: لا توجد مباريات سهلة في الدوري الممتاز، ولكن اليوم كانت لعبة صعبة حقًا ولم يتم إحراز أي تقدم في بيرنلي، خاب أملنا بالنتيجة، دعنا نعيد شحن طاقتنا الآن، ونعود إلى المسار الصحيح

