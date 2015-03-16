طفل في السابعة يشغل العالم بذكائه (فيديو إرم)

لا يختلف الطفل الهندي الصغير Kautilya Pandit الذي يبلغ من العمر 7 سنوات عن باقي الأطفال شيئًا عند رؤيته لأول مرة، لكن عند التعرف على قصته ونبوغه ستجد أنه يتفوق على الكثيرين من الكبار وليس من الأطفال فقط، حتى أطلقوا عليه اسم "جوجل".

يعد الطفل Pandit موسوعة كاملة متحركة، حيث وهبه الله قدرة فائقة تجعله قادرا على فهم واستيعاب وحفظ مئات المعلومات المتعلقة بكافة المجالات مثل الأحياء والجغرافيا والسياسة، كما تمكن هذا الطفل الصغير خلال 3 أشهر فقط حفظ معلومات هائلة وضخمة عن عدد سكان ومصادر الدخل القومي والعملة والديانة والتاريخ والثقافة المتعلقة بنحو 213 دولة حول العالم.

أصبح Pandit شخصية شهيرة في الهند يزور المدارس ويجيب على أسئلة الطلاب، حيث يتحداه العديد من طلبة المدارس ويلقون عليه أسئلة دقيقة وصعبة، لكنه يتمكن من الإجابة عليها بسهولة وسرعة دون تردد أو خوف.

لا ينسى Pandit شكر والديه في أى مناسبة، حيث يعتبرهما السبب الرئيسي وراء ذكائه ونبوغه بفضل تشجعيهما له طوال الوقت، وبالرغم من عدم تعرف Pandit على أصدقاء سوى جده إلا أنه يجد ذلك علامة تدل على اختلافه وتشوقه للعلم والمعرفة ونهمه لمطالعة كل ما هو جديد.