إنيستا يُشيد بسانشيز ونيمار

أشاد متوسط ميدان برشلونة أندرياس إنيستا بزميليه بالفريق التشيلي أليكس سونشيز والبرازيلي نيمار بعد تألقهما خلال الكلاسيكو وتسجيلهما هدفين في مرمى ريال مدريد، كما أكد أنه سيجدد عقده مع الفريق.

وقال إنيستا لموقع برشلونة: "موهبة لاعبين كنيمار وأليكسيس سانشيز لا تناقش، إنهما لاعبان قادران على مساعدة برشلونة للفوز بالألقاب."

وكان نيمار تلقى إشادة كبيرة بعد تسجيله الهدف الأول وتألقه في الكلاسيكو، لكن هدف التشيلي أليكس سانشيز الثاني كان رائعاً وحاسماً في اللقاء، وهو ما دفع إنيستا للتأكيد على تألق اللاعبين.

وأشاد تشافي هيرنانديز بالنجم سانشيز وقال: "أليكسيس لاعب كبير ومهم للفريق."

وحيث وصف نيمار هدف زميله بالرائع قائلاً: "كان هدفاً رائعاً و حاسماً وأن تسجل في الكلاسيكو إنه حلم."

وقال سانشيز لموقع الفريق: "صعب أن تقنع جمهور الكامب نو وتحصل على ثقته، لكن أفعل كل شيء من أجل ذالك."