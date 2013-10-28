مراهق إسباني يسجل أسرع هدف بالموسم

سجل أتليتكو مدريد واحداً من أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الأسباني (الليغا) وجاء عن طريق مراهق إسباني صغير عمره 19 عاماً اسمه أوليفر توريس.

جاءت البداية عندما سدد الفريق ضربة البداية ثم تناقل أكثر من ستة لاعبين الكرة فيما بينهم، قبل أن تنتهي الهجمة عند كوكي الذي مرر إلى توريس أمام المرمى مباشرة ليسدد الكرة بسهولة إلى داخل شباك ريال بيتيس بعد مرور 15 ثانية من البداية، وذلك في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحمل جوسيبا لورينتي الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ الليغا الأسبانية بعدما سجل هدفا لصالح بلد الوليد بعد مرور سبع ثواني فقط في عام 2008، يليه داريو سيلفا الذي سجل هدفا لملقة بعد مرور ثمان ثوان في عام 2000 ثم كارلوس ديارتي الذي سجل هدفا لبلنسية بعد عشر ثواني في عام 1977.

يليه ماريو أرمينتانو الذي سجل هدفا لأوساسونا بعد عشر ثوان في عام 2001، ويحتل خوسيه أنطونيو رييس المركز الخامس في قائمة أسرع الأهداف بعدما سجل هدفا لاشبيلية بعد مرور 11 ثانية في عام 2012.

وسجل توريس (19 عاماً) بذلك أسرع هدف في تاريخ أتلتيكو، والعاشر في قائمة أسرع الأهداف في تاريخ الليغا.

ويذكر أن أتليتكو مدريد يحتل المركز الثاني في الترتيب خلف برشلونة بعد اكتساحه ضيفه ريال بيتيس 5-0.