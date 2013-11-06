مفاجأة..ميسي ينضم إلى ريال مدريد

من المحتمل أن يوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أحسن لاعب في العالم في آخر أربع سنوات الصيف المقبل لنادي تشيلسي الإنكليزي أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ.

ويحتمل أن تتم هذه الصفقة بعد موافقة شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية والتي ترعى النادي اللندني على دفع 105 مليون جنيه استرليني قيمة نصف الشرط الجزائي لرحيل ميسي عن برشلونة إلى تشيلسي، حسبما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان ميسي انضم إلى برشلونة وعمره 13 عاما وقد أنفق النادي الكثير على علاجه الهرموني حتى وصل إلى مستواه الحالي وكان سندا قويا له ولعائلته حتى صار أحسن لاعب في العالم.

ووفقا لـ"موندو ديبورتيفو" ترى شركة "أديداس" أن هناك فرصة لإبعاد ميسي عن برشلونة الذي ترعاه شركة "نايك" الأمريكية المنافسة للشركة الألمانية، وهناك ثلاثة أندية مرشحة لضم ميسي وعلى رأسها تشيلسي الذي يدربه جوزيه مورينيو، وكذلك بايرن ميونيخ الألماني الذي يدربه بيب غوارديولا مدرب ميسي السابق ، وأخيرا ريال مدريد والأندية الثلاثة ترعاها "أديداس".

وتقول الصحيفة الموالية لبرشلونة أن ممثلي ميسي كانوا على دراية بالعرض وقد أبلغوا النادي واللاعب كان رد برشلونة أن ميسي لا ينوي الرحيل.