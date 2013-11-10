رونالدو لا أشغل تفكيري بالكرة الذهبية

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد أنه لا يفكر في الكرة الذهبية التي تمنح لأحسن لاعب في العالم للسنة ، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو التسجيل و مساعدة فريقه ريال مدريد على الفوز وتحقيق الإنتصارات و الألقاب .

و قال رونالدو بعد تسجيله ثلاثية في مرمى سوسيداد :" الكرة الذهبية ؟ لا تشغل تفكيري لست أنا من يختار ما يهمني هو أن أكون جيدا فوق أرضية الملعب و البقية لست قلق بشأنها فهناك من يختار الفائز ."

و تحدث الدون البرتغالي عن لقاء فريقه أمام سوسيداد و قال :" لعبنا شوط أول جيد و تقدمنا 4-0 و بعد ذلك نزل الحماس ، لكننا فزنا رغم كوننا لم نقدم 100 في المائة من إمكانياتنا و سنحقق المزيد حين نتطور كمجموعة ."

و أكد كريستيانو رونالدو أنه يقدم أحسن ما لديه من أجل تقديم الإضافة للفريق الملكي الذي يشعر بالراحة في صفوفه و لم يفضل أي لاعب بعينه في الهجوم و قال :" أتفاهم جيدا مع كريم بنزيمة و مع دي ماريا و مع الجميع فكلنا فريق واحد و من لعب فنحن متفاهمان ."

و تمنى رونالدو أن يقود بلاده لكأس العالم و قال :" إنهما مقالتين هامتين نريد أن نبلغ كأس العالم و سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الهدف ."