ديغو لوبيز: علاقتي جيدة بـ "كاسياس"

ديغو لوبيز: علاقتي جيدة بـ "كاسياس"

حارس ريال مدريد الأساسي يؤكد أن علاقته جيدة بالقدير "إيكر كاسياس" وأنه جاهز دائما للدفاع عن مرمى فريقه لكن القرار بيد المدرب "كارلو أنشيلوتي".

المصدر: (إرم) خاص من نورالدين ميفراني

أكد، حارس مرمى ريال مدريد، ديغو لوبيز أن علاقته بالحارس الكبير والعميد كاسياس جيدة وليس بينهما أي سوء تفاهم، كما أنه جاهز للعب دائماً لكن القرار بيد مدرب الفريق، وأعتبر الريال محظوظاً لكونه يضم بين صفوفه حارسين كبيرين ونجم خارق هو "كريستيانو رونالدو".

و قال لوبيز: "أسمع كثير من التعليقات خارج الفريق لكن داخل الفريق شيء آخر، لن أقول أي شيء سوى أنني سأشتغل جيداً كي أكون حارساً للريال ومسانداً لزميلي حين يلعب، لأن المهم أن يفوز الريال، وأعتقد أن الأهم أن تكون جاهزاً دائماً للعب، والقرار بيد المدرب والعمل في التدريبات وفي المقابلات هو المحدد، كاسياس كان هنا منذ 14 سنة وأنا عدت أخيراً و علاقتي معه جيدة".

و أكد لوبيز أن الفريق يتطور مع توالي اللقاءات ويقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ويفوز في لقاءات قوية، مضيفاً: "كنا نعرف أن الأمر صعب لكن سيأتي مع الوقت وبالتدريب وحالياً وصلنا لمرحة جيدة، لكن الهدف أن نصل لقمة المستوى و للدرجة التي نتمناها ."

و أضاف متحدثاً عن البرتغالي كريستيانو رونالدو: "مرة أخرى يؤكد أنه لاعب وحيد ومن عالم آخر ونحن محظوظون لأنه يلعب معنا و يصنع الفارق يوماً عن يوم".

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