صور... شاكيرا تطالب بيكيه بالمزيد "عاطفياً"

كشفت المطربة الكولومبية شاكيرا، صديقة مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال إلى جانب طفلها الوحيد "ميلان".
وتحدث المطربة الشهيرة لمجلة "هالو" الكولومبية مطالبة صديقها الإسباني بـ"المزيد عاطفياً" في سبيل إنجاب عدد أكبر من الأطفال في الفترة القادمة.
وأوضحت شاكيرا أن الشعور بالأمومة شيء رائع ولهذا ترغب بالمزيد من الأطفال من بيكيه حتى تصبح حياتها أكثر سعادة مما هي عليه الآن.
وفي حديثها عن طفلها ميلان، قالت شاكيرا "ميلان لديه شخصية فريدة من نوعها، يحب أن يذهب معي إلى الاستوديو عندما أذهب لتسجيل أغنية لي ويحب أن يقوم بالغناء رغم سنه الصغيرة".
وختمت المطربة اللبنانية الأصل حديثها أنها تحب ممارسة الرياضة حتى تحافظ على رشاقتها ولياقتها البدنية.