صور... شاكيرا تطالب بيكيه بالمزيد "عاطفياً"

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المطربة الكولومبية تطالب صديقها الإسباني بإنجاب المزيد من الأطفال، بعد الشعور الرائع بالأمومة – بحد وصفها.