صور.. أجمل 5 "فاتنات" في حياة كريستيانو رونالدو

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نموذجا مثاليا لأي فتاة ترغب في الارتباط، شابا وسميا ومشهورا وغنيا ويمتلك قواما ممشوقا للغاية.

رونالدو كان حلماً داعب الكثير من الفتيات، بعضهن نجحن في الإيقاع به، وفشلت أخريات، وبين علاقات الدون المتعددة هناك 5 فتيات تعتبرن الأجمل على الإطلاق.

ـ كيم كارديشيان.. نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية وصاحبة أجمل مؤخرة في العالم، كانت من بين حريم لاعب ريال مديد الإسباني.

ـ باريس هيلتون.. وريثة سلسلة فنادق هيلتون حول العالم، ولم تستمر علاقتها برونالدو أكثر من أسبوع حيث تقابلا في أحد الحانات.

ـ ماريا شارابوفا.. لاعبة التنس الجميلة دخلت هي الأخرى في علاقة غرامية مع رونالدو غير أن الأمر كان سريا للغاية واستمر لمدة قليلة.

ـ إيموجين توماس.. ملكة جمال ويلز السابقة والتقطت لها العديد من الصور العارية دخلت في علاقة مع الدون، لم تستمر طويلا هي الأخرى.

ـ إيرينا تشايك.. جذبت رونالدو أكثر من أي واحدة أخرى علاقتهما مستمرة منذ فترة طويلة، وهناك أحاديث عن زواج محتمل خلال الصيف المقبل.

يذكر أن الدون البرتغالي كان قد تعرض لمضايقات عديدة من صحف انجلترا بسبب رصدها لعلاقاته النسائية المتعددة ووصفها له بذير النساء الذي ارتبط بأكثر من 20 فتاة منذ عام 2003 وحتى الآن.