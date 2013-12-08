صور.. لاعبو ريال مدريد في ندوة حول المونديال

عقد فريق ريال مدريد ندوة صحفية للحديث عن قرعة مونديال البرازيل 2014 وشارك فيها عدة لاعبين ممثلين لمنتخبات مشاركة ويلعبون في الفريق الملكي، ترأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمت الحارس الإسباني إيكير كاسياس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع البرازيلي مارسيليو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتحدث اللاعبون عن قرعة المونديال والتي وضعت لاعبي ريال مدريد مارسيليو في مواجهة لوكا مودريتش في نفس المجموعة والبرتغاليون بيبي وكويتراو ورونالدو في مواجهة زميلهم الغائب عن الندوة الألماني سامي خضيرة والذي استغل اللاعبون الفرصة لتوجيه رسالة تضامن له في محنته بعد الإصابة التي قد تحرمه من المشاركة في المونديال.