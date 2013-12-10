صور.. بيل يبيع منزله الفخم في لندن

لقد عرض بيل قصره في لندن للبيع مقابل 2.2 مليون جنيه استرليني، ووضع صور تفصيلية للقصر على موقع متخصص في بيع العقارات بإنكلترا.

وأعطى نجم توتنهام الإنكليزي السابق الفرصة للمشترين المحتملين، وكذلك الجماهير لإلقاء نظرة على قصره الفخم المكون من طابقين، والذي يضم حديقة مساحتها 150 قدم وكراج للسيارات منفصل عن المنزل الموجود به، بالإضافة إلى ثلاثة حمامات، بالإضافة إلى عدد من غرف النوم ومطبخ كبير وحجرة للمكتب وحجرة مماثلة مخصصة لمشاهدة التليفزيون فقط، فضلاً عن مطبخ مساحته كبيرة.

والجدير بالذكر أن نجم ريال مدريد الحالي يعيش في مدريد في منزل زميله السابق البرازيلي ريكاردو كاكا في العاصمة الإسبانية مقابل 10 الآف جنيه استرليني شهرياً.

ويتألق بيل الذي انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 86 مليون استرليني مع فريقه الجديد، وسجل تسعة أهداف في 13 مباراة خاضها تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في كل البطولات.