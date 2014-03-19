تحقيق في انتقال دافيد فيا لبرشلونة

قدم أندريا سونشيز أحد المساهمين في فريق فالنسيا شكوى أمام القضاء يطالب من خلالها بفتح تحقيق في صفقة انتقال نجم الفريق السابق دافيد فيا نحو برشلونة لكون الوثائق المتعلقة بها تحتوي على عدة نقط غامضة.

وستطالب المحكمة في فالنسيا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدها بوثائق صفقة انتقال الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا من فالنسيا نحو برشلونة في صيف 2010.

وقال سونشيز: "الصفقة غير واضحة خصوصاً فيما يتعلق بعمولات خارج القانون وغير معروفة تضمنتها الصفقة بين برشلونة وفالنسيا".

وكان الرئيس المستقيل لبرشلونة قد أعلن أن صفقة دافيد فيا كلفت الفريق 40 مليون يورو، بينما قال الرئيس السابق للفريق الكتالوني خوان لابورتا وممثل اللاعب خوصي لويس تاماغو: "الصفقة كلفت برشلونة أكثر من 42 مليون يورو".

وغادر دافيد فيا برشلونة في الصيف الماضي نحو أتلتيكو مدريد مقابل 5،1 مليون يورو و50% من قيمة انتقاله نحو أي فريق في المستقبل.