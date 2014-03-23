بث مباشر.. ريال مدريد 3-4 برشلونة

إحصائيات وحقائق:
- آخر انتصار لبرشونة على ريال مدريد يعود إلى شهر آذار/مارس إلى عام 1982 على استاد الكامب نو.
- لأول مرة منذ عام 2008 الترشيحات تصب في مصلحة ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو.
- برشلونة لم يفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو منذ عام 2012.
- برشلونة لم يفز في أي مباراة على ريال مدريد في البرنابيو في شهر آذار/مارس طوال تاريخه.
- أكثر نتيجة تكررت في شهر آذار/مارس بين الفريقين هي التعادل.
- ريال مدريد سجل 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات من آخر ثمانية مباريات خاضها.
- ريال مدريد حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات من آخر ستة خاضها على أرضه.
المصابين من كل فريق:
من ريال مدريد سامي خضيرة وأربيلوا وخيسيه.
من برشلونة كوينكا وكارلس بويول.
- آخر انتصار لبرشونة على ريال مدريد يعود إلى شهر آذار/مارس إلى عام 1982 على استاد الكامب نو.
- لأول مرة منذ عام 2008 الترشيحات تصب في مصلحة ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو.
- برشلونة لم يفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو منذ عام 2012.
- برشلونة لم يفز في أي مباراة على ريال مدريد في البرنابيو في شهر آذار/مارس طوال تاريخه.
- أكثر نتيجة تكررت في شهر آذار/مارس بين الفريقين هي التعادل.
- ريال مدريد سجل 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات من آخر ثمانية مباريات خاضها.
- ريال مدريد حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات من آخر ستة خاضها على أرضه.
المصابين من كل فريق:
من ريال مدريد سامي خضيرة وأربيلوا وخيسيه.
من برشلونة كوينكا وكارلس بويول.
جماهير ريال مدريد خارج الملعب الآن:
صورة من داخل غرفة ملابس فريق برشلونة: