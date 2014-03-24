ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما كان ينتظره الكثير من المتتبعين للكلاسيكو الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة وسجل هدف التعادل في الشوط الأول (2-2) من اللقاء، ليصبح الهداف التاريخي للكلاسيكو متجاوزاً مواطنه الأسطورة ألفريدو ديستيفانو الرئيس الشرفي لريال مدريد.

ورفع ميسي رصيده مؤقتاً للهدف 19 مقابل 18 لديستيفانو، ليدخل تاريخ الكلاسيكو من الباب الواسع ويتوج نفسه ملكاً على كلاسيكو الكرة الأرضية.

واستغل زميله إنيستا الشوط الأول ليسجل أول هدف له في سنتياغو بيرنابيو في الكلاسيكو ويفتح العداد في قلب العرين الملكي، كما سجل الفرنسي كريم بنزيمة أول ثنائية في مرمى برشلونة.

لينتهي الشوط الأول من الكلاسيكو بالتعادل 2-2 بين الفريقين.