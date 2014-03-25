ريال مدريد يستأنف قرار طرد "راموس"

يأمل فريق ريال مدريد في استعادة العميد سيرجيو راموس خلال مواجهة إشبيلية الأربعاء القادم في الجولة 30 من الدوري الإسباني ، رغم طرده خلال لقاء برشلونة بعد عرقلته للبرازيلي نيمار في منطقة الجزاء .

و رفع الفريق الملكي استئنافا للإتحاد الإسباني يطالب من خلاله بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها العميد و المدافع سيرجيو راموس على اعتبار أن البرازيلي نيمار كان متسللا في بداية العملية و هو من حاول الاصطدام مع مدافع ريال مدريد بعدما فقد الكرة .

و أكد ريال مدريد أنه سيقاتل من أجل إلغاء البطاقة الحمراء ، و في نفس الوقت لن يحتج عن السلوك المشين للدولي بوسكيش الذي دهس البرتغالي بيبي بعد هدف التعادل الثاني لميسي قبل نهاية الشوط الأول و التي كان يستحق عليها الطرد .